Верещук про вибори в мери столиці: підтримка київських таксистів є для мене індикатором

“Свої шанси оцінюю як цілком реальні. І це не тільки моя оцінка. Звісно, ми почали розробляти план кампанії. Точніше він був, а зараз ми пристосовуємо його під мою кандидатуру. Щодо коштів, то я цими питаннями зараз не займаюсь. Це робота партії”, - сказала Верещук.

Також вона додала, що найбільшу підтримку отримує від своєї родини.

“Дуже вдячна за підтримку колегам по фракції. І, звичайно, Президенту Зеленському. Це для мене дуже важливо. З цікавого: мені сьогодні зателефонував мій колега по фракції і каже, що ввечері водій таксі йому сказав, що буде голосувати за мене. Отже, якщо мене підтримують київські таксисти, для мене це індикатор”, — заявила Верещук.

Окрім того, вона поділилися пріоритетними завданнями, які планує реалізувати на посаді мера.

“Насамперед, треба прибрати з міської влади всіляких смотрящих та комерсантів-забудовників. Ми хочемо зробити міський бюджет більш соціальним. Тобто, витрачати більше грошей на людей через громадський транспорт, охорону здоров’я, освіту та соціальний захист. Також, треба припинити незаконні будівництва та викорінити афери на ринку житла. Безсумнівно, що потрібно вирішити проблему з корками. У рейтингу заторів наше місто зараз займає третє місце в Європі”, — наголосила Верещук.

Як повідомляв УНН раніше, кандидатом від “Слуги народу” на київських виборах буде Верещук Ірина. Вона запросила діючого мера Києва Віталія Кличка на дебати.