Верещук: Президент должен вводить санкции, чтобы ограничить "щупальца" таких, как Омелян

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"С практической точки зрения то, что сейчас происходит с санкциями СНБО, означает, что пока господин Омелян (Владимир Омелян - экс-министр инфраструктуры) замыливал людям глаза, строя "гиперлупы" и бья себя в грудь песнями в вышиванке, как он любит страну, вместо того, чтобы делать реальные реформы", - прокомментировала она.

Детали

Верещук добавила, что за пять лет каденции Президента Петра Порошенко не было проведено ни одной действенной реформы, что привело к загниванию государственной системы.

"Они пришли в 2014 году на крови людей Майдана, погибших, которые дали им такую возможность: "берите, у вас все окна открыты, вас Европа ждет, давайте что-то делать". Они рассказывали пять лет о реформах, 146 или сколько они там проводили. "Невиданных", "неслыханных" реформ, и теперь эта система прогнила настолько, что ни один министр, придя на должность и имея полномочия и возможности, даже Президент Украины не может, а должен вводить санкции, чтобы ограничить "щупальца" от таких, как господин Омелян", - резюмировала она.

Дело против Омеляна

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян обвиняется в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30 млн грн. Свою вину он не признает и считает, что дело НАБУ не имеет судебной перспективы.

По версии следствия, министр Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является прибыльной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, в том числе, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет, о чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно. В конце концов, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.