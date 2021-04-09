Верещук: Президент мусить вводити санкції, щоб обмежити “щупальця” таких, як Омелян

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“З практичної точки зору те, що зараз відбувається з санкціями РНБО, означає те, що поки пан Омелян (Володимир Омелян — екс-міністр інфраструктури) замилював людям очі, будуючи "гіперлупи“ й б’ючи себе в груди піснями в вишиванці, як він любить країну, замість того, щоб робити реальні реформи”, — прокоментувала вона.

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Верещук додала, що за п’ять років каденції Президента Петра Порошенко не було проведено жодної дієвої реформи, що призвело до загнивання державної системи.

“Вони прийшли у 2014 році на крові людей Майдану, які загинули, які дали їм таку можливість: "беріть, у вас всі вікна відкриті, вас Європа чекає, давайте щось робити“. Вони розповідали п’ять років про реформи, 146 чи скільки вони там проводили. "Небачених“, "нечуваних“ реформ, і тепер ця система прогнила настільки, що жоден міністр, прийшовши на посаду і маючи повноваження і можливості, навіть Президент України не може, а мусить вводити санкції, щоб обмежити "щупальця“ от таких, як пан Омелян”, — резюмувала вона.

Справа проти Омеляна

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян обвинувачується в завданні збитків державному бюджету обсягом 30 млн грн. Свою провину він не визнає і вважає, що справа НАБУ не має судової перспективи.

За версією слідства, міністр Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час, один з цих зборів — адміністративний — є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, серед іншого, підкреслюючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету, про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово. Зрештою, рішення ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердила Держаудитслужба і судова експертиза. Згодом, Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.