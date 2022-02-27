Верещук объяснила, почему сложно вывозить людей из зоны временно оккупированных территорий и с линии соприкосновения

Цитата

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, не смотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан. Как результат - среди гражданских есть раненые",- пояснила Верещук.

Особенно жаль, что в свое время эти люди считали русских своими братьями и сестрами, отметила Ирина Верещук. Они переживают большую боль и разочарование.

Добавим, что ранее Верещук обратилась к белорусам и призвала их не идти войной на Украину из-за Лукашенко.