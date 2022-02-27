Верещук пояснила, чому складно вивозити людей з зони тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що через розстріл Росією гуманітарних коридорів наразі виникають складнощі з вивозом людей з зони тимчасово окупованих територій та лінії зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Мінреінтеграції.
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"Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян. Як результат – серед цивільних є поранені",- пояснила Верещук.
Особливо шкода, що свого часу ці люди вважали росіян своїми братами й сестрами, відзначила Ірина Верещук. Вони переживають великий біль та розчарування.
Додамо, що раніше Верещук звернулася до білорусів та закликала їх не йти війною на Україну через Лукашенка.