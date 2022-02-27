Ірина Верещук білорусам: Не можна йти на війну з нами лише через Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук звернулася до народу Білорусі та закликала їх не воювати з Україною лише через Лукашенка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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"Звертаюся до народу Білорусі:
Ми, мабуть, уже не брати, але поки що не вороги. Проте ми можемо ними стати дуже скоро і дуже швидко. І тоді це надовго. На жаль, саме так народжуються вікові конфлікти між братніми народами.
З Росією та Путіним все зрозуміло. Лукашенку нема чого втрачати і нікуди подітися. А в народу Білорусі які претензії до українців? Який привід ми давали вам, щоби з вашої землі прилітали ракети на наші мирні міста? Заради чого чи заради кого ви йдете на війну з нами? А ви готові на 1000 убитих за добу?
Війна закінчиться, а ворожнеча може залишитися надовго. Не можна йти на війну з нами лише через Лукашенка. Зробіть щось. Зараз. Потім буде пізно", – заявила вона.