Ирина Верещук белорусам: Нельзя идти на войну с нами только из-за Лукашенко

Цитата

"Обращаюсь к народу Беларуси:

Мы, наверное, уже не братья, но пока ещё не враги. Однако мы можем ими стать очень скоро и очень быстро. И тогда это надолго. К несчастью, именно так рождаются вековые конфликты между братскими народами.

С Россией и Путиным все понятно. Лукашенко нечего терять и некуда деваться. А у народа Белоруссии какие претензии к украинцам? Какой повод мы давали вам, чтобы с вашей земли прилетали ракеты на наши мирные города? Ради чего или ради кого вы идёте на войну с нами? А вы готовы на 1000 убитых в сутки?

Война закончится, а вражда может остаться надолго. Нельзя идти на войну с нами только из-за Лукашенко. Сделайте что-то. Сейчас. Потом будет поздно", - заявила она.