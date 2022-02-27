Ирина Верещук белорусам: Нельзя идти на войну с нами только из-за Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к народу Белоруси и призвала их не воевать с Украиной только из-за Лукашенко. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
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"Обращаюсь к народу Беларуси:
Мы, наверное, уже не братья, но пока ещё не враги. Однако мы можем ими стать очень скоро и очень быстро. И тогда это надолго. К несчастью, именно так рождаются вековые конфликты между братскими народами.
С Россией и Путиным все понятно. Лукашенко нечего терять и некуда деваться. А у народа Белоруссии какие претензии к украинцам? Какой повод мы давали вам, чтобы с вашей земли прилетали ракеты на наши мирные города? Ради чего или ради кого вы идёте на войну с нами? А вы готовы на 1000 убитых в сутки?
Война закончится, а вражда может остаться надолго. Нельзя идти на войну с нами только из-за Лукашенко. Сделайте что-то. Сейчас. Потом будет поздно", - заявила она.