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Верещук поделилась ожиданиям от оборонного бюджета на 2022 год

Верещук поделилась ожиданиям от оборонного бюджета на 2022 год

Киев  •  УНН

 • 15798 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что в оборонном бюджете на 2022 год прежде всего должны быть пересмотрены зарплаты военным, передает УНН.

Цитата

“Мы ожидаем поднятия выплат военнослужащим, потому что два года не пересматривались заработные платы — это очень плохо. Мы должны искать мотивационные факторы, чтобы те люди, которые рискуют своей жизнью за нашу безопасность и оборону, чувствовали внимание государства. В таком случае мы ожидаем, что новый законопроект будет предусматривать такие изменения, в сторону увеличения”, — заявила она.

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Верещук отметила, что кроме повышения заработных плат военным, украинская армия нуждается в модернизации.

“Мы не можем тратить львиную долю на оборону, когда мы говорим о нашей армии, на ремонт старой техники. Тогда мы никогда не сделаем шаг вперед, тогда мы никогда не сможем говорить о тех новейших технологиях, которые должны быть применены, а наши военные должны их использовать в виде новейшего оружия. У нас есть разработки, у нас есть планы, они теперь должны воплотиться в жизнь”, — пояснила депутат.

Ранее Верещук прокомментировала встречу членов оборонного Комитета ВР с американскими коллегами.

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