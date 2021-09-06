Верещук поділилася очікуванням від оборонного бюджету на 2022 рік

Цитата

“Ми очікуємо на підняття виплат військовослужбовцям, тому що два роки не переглядалися заробітні плати — це дуже погано. Ми маємо шукати мотиваційні чинники, щоб ті люди, які ризикують своїм життям за нашу безпеку й оборону, відчували увагу держави. В такому випадку ми очікуємо, що новий законопроект передбачатиме такі зміни, в сторону збільшення”, — заявила вона.

Детальніше

Верещук наголосила на тому, що окрім підвищення заробітних плат військовим, українська армія потребує модернізації.

“Ми не можемо витрачати левову частку на оборону, коли ми говоримо про нашу армію, на ремонт старої техніки. Тоді ми ніколи не зробимо крок вперед, тоді ми ніколи не зможемо говорити про ті новітні технології, які мали б бути застосовані, а наші військові мали б їх використовувати у вигляді новітньої зброї. У нас є розробки, у нас є плани, вони тепер мають втілитися в життя”, — пояснила нардеп.

Раніше Верещук прокоментувала зустріч членів оборонного Комітету ВР з американськими колегами.