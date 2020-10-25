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Верещук побывала на избирательных участках в двух районах Киева

Верещук побывала на избирательных участках в двух районах Киева

Киев  •  УНН

 • 9993 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук посетила несколько избирательных участков Киеве и прокомментировала соблюдения карантинного режима, передает корреспондент УНН.

В частности, Верещук приезжала на один из избирательных участков, расположенный в Дарницком районе города.

По ее словам, полиция фиксирует факты злоупотреблений во время выборов по всему Киеву.

"Очень искренне надеемся, что наши органы внутренних дел сделают все от них зависящее, потому что даже сегодня есть факты, когда из целого Киева свозят автобусами и ловят за руку тех, кто хочет исказить результаты волеизъявления", - уточнила Верещук.

Карантинные мероприятия во время проведения выборов на участке соблюдаются.

Кроме того, Верещук приезжала на один из избирательных участков, расположенный в Деснянском районе города. Там она пообщалась с представителями избирательной комиссии, расспросила их о возможных нарушениях, которые фиксировались на участке во время проведения выборов.

Верещук отметила, что явка избирателей на этом участке была незначительной.

Как писал УНН, Ирина Верещук призвала киевлян идти на выборы и голосовать за изменения.

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