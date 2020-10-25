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Верещук побувала на виборчих дільницях у двох районах Києва

Верещук побувала на виборчих дільницях у двох районах Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат у мери Києва Ірина Верещук відвідала декілька виборчих дільниць Києві і прокоментувала дотримання карантинного режиму, передає кореспондент УНН.

Зокрема, Верещук приїздила до однієї із виборчих дільниць, що розташована у Дарницькому районі міста.

За її словами, поліція фіксує факти зловживань під час виборів по всьому Києву.

"Дуже щиро сподіваємося, що наші органи внутрішніх справ зроблять все від них залежне, бо навіть сьогодні є факти, коли з цілого Києва звозять автобусами і ловлять за руку тих, хто хоче спотворити результати волевиявлення", - уточнила Верещук.

Карантинних заходів під час проведення виборів на дільниці дотримуються.

Крім того, Верещук приїздила до однієї із виборчих дільниць, що розташована у Деснянському районі міста. Там вона поспілкувалася із представниками виборчої комісії, розпитала їх про можливі порушення, що фіксувалися на дільниці під час проведення виборів.

Верещук зауважила, що явка виборців на цій дільниці була незначною.

Як писав УНН, Ірина Верещук закликала киян йти на вибори і голосувати за зміни. 

Українські Національні Новини

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