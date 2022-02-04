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15 марта, 19:03 • 106003 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141604 просмотра

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Верещук обсудила вопрос жилья для ВПЛ с Генсеком Норвежского совета по делам беженцев

Верещук обсудила вопрос жилья для ВПЛ с Генсеком Норвежского совета по делам беженцев

Киев • УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с Генеральным секретарем Норвежского совета по делам беженцев Яном Эгеланном, передает УНН.

Цитата:

“Провела встречу с Генеральным секретарем Норвежского совета по делам беженцев г-ном Яном Эгеланном. Обсуждали вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц. Договорились вместе работать над консолидацией усилий международных доноров”, — написала она.

Также предметом обсуждения стала гуманитарная поддержка прифронтовых громад на востоке Украины, в частности сотрудничество в выработке долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц в контексте Национальной стратегии интеграции ВПЛ.

Справочно

В 2020 году NRC внесла весомый вклад в разработку механизма предоставления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии РФ, а также в совершенствование соответствующего механизма в прошлом году.

Также Минреинтеграции совместно с представительством NRC разработана информационная цифровая платформа “Система транспарентного и эффективного пересечения” (работает в тестовом режиме — ред.) относительно нюансов пересечения линии разграничения.

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