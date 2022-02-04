Верещук обговорила питання житла для ВПО із Генсеком Норвезької ради у справах біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook розповіла про зустріч із Генеральним секретарем Норвезької ради у справах біженців Яном Егеланном, передає УНН.
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“Провела зустріч з Генеральним секретарем Норвезької ради у справах біженців, паном Яном Егеланном. Обговорювали питання житла для внутрішньо переміщених осіб. Домовились разом працювати над консолідацією зусиль міжнародних донорів”, — написала вона.
Також предметом обговорення стала гуманітарна підтримка прифронтових громад на сході України, зокрема співпраця у виробленні довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб у контексті Національної стратегії інтеграції ВПО.
Довідково
У 2020 році NRC внесла вагомий вклад у розробку механізму надання грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок збройної агресії РФ, а також у вдосконалення відповідного механізму торік.
Також Мінреінтеграції спільно із представництвом NRC розроблено інформаційну цифрову платформу “Система Транспарентного та Ефективного Перетину” (працює в тестовому режимі — ред.) щодо нюансів перетину лінії розмежування.