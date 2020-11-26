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Верещук назвала отставку Степанова маловероятной

Верещук назвала отставку Степанова маловероятной

Киев  •  УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Увольнять министра здравоохранения Максима Степанова в разгар пандемии не разумно. Для этого нет никаких оснований. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Нет, нет оснований. А кто заменит Степанова так быстро, как этого хотелось бы?

Я за то, чтобы мы сначала спросили у Степанова - что ему не удалось и почему, исправили ошибки, которые можно исправить - а это все время. Менять под новый год министра здравоохранения? А как мы это объясним обществу?", - отметила Верещук.

По убеждению Верещук, Степанов соответствует занимаемой должности.

"Если вопросы есть - их надо задавать. Потому увольнение - это не наказание, давайте обсудим, что не удается", - говорит она.

Менять Степанова на Виктора Ляшко - тоже не вариант, добавила Верещук.

"А что это даст? Виктор Ляшко сейчас является главным санитарным врачом. Он должен довести дело с локдауном, карантином, все что касается коронавируса - до завершающего, какого-то видимого результата. Если мы сегодня в разгар пандемии будем менять министров... Какая в том цель? Ляшко и так работает, он имеет полный перечень полномочий и обязанностей, которыми может воспользоваться ", - добавила Верещук.

Ранее Верещук заявляла, что рассматривать отставку Кабмина можно только после утверждения бюджета на следующий год.

Украинские Национальные Новости

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