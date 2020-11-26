Верещук назвала відставку Степанова малоймовірною

"Ні, немає підстав. А хто замінить Степанова так швидко, як цього хотілось би?

Я за те, щоб ми спочатку запитали у Степанова – що йому не вдалося і чому, виправили помилки, які можна виправити – а це все час. Змінювати під новий рік міністра охорони здоров'я? А як ми це пояснимо суспільству?", - зазначила Верещук.

На переконання Верещук, Степанов відповідає займаній посаді.

"Якщо питання є – їх треба задавати. Бо звільнення – це не покарання, давайте обговоримо, що не вдається", - каже вона.

Змінювати Степанова на Віктора Ляшко - теж не варіант, додала Верещук.

"А що це дасть? Віктор Ляшко зараз є головним санітарним лікарем. Він має довести справу з локдауном, карантином, все що стосується коронавірусу – до завершального, якогось видимого результату. Якщо ми на сьогодні в розпал пандемії будемо змінювати міністрів… Яка в тому мета? Ляшко і так працює, він має повний перелік повноважень і обов'язків, якими може скористатися", - додала Верещук.

Раніше Верещук заявляла, що розглядати відставку Кабміну можна лише після затвердження бюджету на наступний рік.