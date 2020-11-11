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Верещук назвала прогресс в вопросе отсрочки кассовых аппаратов для ФЛП

Верещук назвала прогресс в вопросе отсрочки кассовых аппаратов для ФЛП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине продолжаются митинги представителей малого бизнеса, которые требуют от власти упорядочить законодательство о кассовых аппаратах для "упрощенцев". ФЛП протестуют в том числе и в столице - под зданием Верховной Рады Украины, передает УНН.

ФЛП просят нардепов принять несколько важных для их деятельности законопроектов. Речь о проекте ЗУ № 4313, а также законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993. Позицию митингующих разделяет народный депутат от "СН" Ирина Верещук. Ранее она инициировала открытый диалог между нардепами и бизнесом.

Сегодня Верещук сообщила митингующим, что Рада включила законопроект о кассовых аппаратах для "упрощенцев" в повестку дня. И решает вопрос об отсрочке введения кассовых аппаратов на год.

"Есть в повестке дня и голосование за законопроект №4313, с выполнением тех норм, которые просит малый бизнес. ФЛП просят включить в законодательство отсрочку (введение кассовых аппаратов, - ред.) на год", - сказала она.

Напомним, что законопроект №4313 Рада отправила на повторное первое чтение. Документом предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса. Кроме того, законопроектом предлагается перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 1 января 2022 года.

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