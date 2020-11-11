Верещук назвала прогрес у питанні відтермінування касових апаратів для ФОПівців

ФОПи просять нардепів прийняти кілька важливих для їх діяльності законопроектів. Мова про проект ЗУ № 4313, а також законопроекти №3853-1, №3853-2 та №3993. Позицію мітингувальників розділяє народний депутат від “СН” Ірина Верещук. Раніше вона ініціювала відкритий діалог між нардепами та бізнесом.

Сьогодні Верещук поінформувала мітингувальників, що Рада включила законопроект про касові апарати для “спрощенців” до порядку денного. І вирішує питання щодо відтермінування введення касових апаратів на рік.

"Є на порядку денному і голосування за законопроект №4313, з імплементацією тих норм, які просить малий бізнес. ФОПи просять включити у законодавство відтермінування (введення касових апаратів, - ред.) на рік", - сказала вона.

Нагадаємо, що законопроект №4313 Рада відправила на повторне перше читання. Документом пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу. Крім того, законопроектом пропонується перенести запровадження обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців "кешбек" до 1 січня 2022 року.