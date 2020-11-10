Касові апарати для ФОПів: депутати та бізнес вийшли на діалог

ukru
10:24 • 43048 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 95542 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 101403 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 128512 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 119866 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121196 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122844 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106816 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113497 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 93011 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 118851 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103387 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 107501 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 71037 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 67387 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 8165 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 23633 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 27601 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 128514 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 18014 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 31436 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101845 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120583 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120268 перегляди
Актуальне
Касові апарати для ФОПів: депутати та бізнес вийшли на діалог

Касові апарати для ФОПів: депутати та бізнес вийшли на діалог

Київ • УНН

 • 14465 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики відбувся круглий стіл щодо доцільності введення касових апаратів для мікробізнесу, передає УНН.

Участь у заході взяли очільник профільного комітету Данило Гетманцев, фахівці з питань податків, економіки, представники великого та малого бізнесу, мікропідприємці. Модератором заходу була народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, за сприяння якої і було проведено обговорення.

Проблему ФОПів детально окреслив глава Союзу захисту підприємництва і один з лідерів руху "SaveФОП" Сергій Доротич. Він переконаний, що запроваджена фіскалізація для мікропідприємців 2, 3 та 4 групи є тиском на легальний бізнес.

"Фіскальний касовий апарат не має жодного відношення до боротьби з тінню. Це тиск на легальний бізнес, внаслідок якого легальні гравці стають не конкурентними на рівні з нелегальним бізнесом, якого сьогодні в Україні більше 40%. Фіскальний касовий апарат довів свою неефективність в частині контролю при торгівлі підакцизною групою товарів. На сьогоднішній день, за останньою статистичною інформацію, більше 5% зазначених товарів знаходиться в тіні, при реалізації з фіскальним касовим апаратом", - аргументував Доротич.

Він також спростував міф про те, що фіскальна політика має на меті захистити права споживачів.

"Фіскальна політика ні в якій мірі не відноситься до захисту прав споживачів. Так, у ст. 1 п. 7 Закону України "Про Захист прав споживачів" чітко визначено, що будь-який документ, яким зафіксовано правочин, являється розрахунковим документом для захисту прав споживачів", - пояснив Доротич.

Фахівець додав, що ФОПи не проти встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Але не фіскалізованих. В передових країнах світу взагалі немає зобов'язання використовувати фіскальний касовий апарат для будь-якого бізнесу", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бізнес анонсував акцію протесту у столиці завтра

Думку Доротича розділяє український підприємець Мирон Мельничук. Він певен, що обтяжувати малий бізнес додатковими регуляціями не варто.

"Зараз час максимально не підходящий для введення будь-яких додаткових регуляцій. А введення РРО – це додаткова регуляція для бізнесу. Ми бачимо, що робиться у світі, бачимо ситуацію із пандемію і весь світ допомагає бізнесу. А українська влада вводить додатковий тягар для мікробізнесу", - каже він.

У свою чергу ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна нагадала, що в Україні зареєстровано 1,5 млн ФОПів. Усі вони працюють легально, наповнюючи місцеві бюджети.

"Всі вони сплачують у спрощеній системі оподаткування єдиний податок. І цей єдиний податок, як стверджують місцеві влади, складає від 20 до 30% доходів місцевих бюджетів. Це люди які утримують і розвивають, в першу чергу, місцеві бюджети", - каже Ляпіна.

На її переконання, від фіскалізації мікробізнесу не виграє ані підприємець, ані держава.

Підсумовуючи захід, Верещук пообіцяла, що у Верховній Раді знайдуть конструктивне рішення в частині піднятих ФОПами питань.

"Нам треба зараз знайти вихід із ситуації. Я розумію біль ФОПів, я її відчуваю. І РРО, на моє переконання, не вирішить проблему величезної тінізації, контрабанди. І це не треба вирішувати шляхом законодавчих спроб ущільнити ФОПів. Ця дискусія була необхідна нам, депутатам, які будуть приймати подальші рішення. Відтермінування (введення касових апаратів, - ред.) – добре, внесення змін до законів – добре, але давайте не загострювати ситуацію і так в складних умовах коронакризи. Ми обіцяємо, що ми будемо працювати над наболілими питаннями", - наголосила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92