Касові апарати для ФОПів: депутати та бізнес вийшли на діалог

Участь у заході взяли очільник профільного комітету Данило Гетманцев, фахівці з питань податків, економіки, представники великого та малого бізнесу, мікропідприємці. Модератором заходу була народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, за сприяння якої і було проведено обговорення.

Проблему ФОПів детально окреслив глава Союзу захисту підприємництва і один з лідерів руху "SaveФОП" Сергій Доротич. Він переконаний, що запроваджена фіскалізація для мікропідприємців 2, 3 та 4 групи є тиском на легальний бізнес.

"Фіскальний касовий апарат не має жодного відношення до боротьби з тінню. Це тиск на легальний бізнес, внаслідок якого легальні гравці стають не конкурентними на рівні з нелегальним бізнесом, якого сьогодні в Україні більше 40%. Фіскальний касовий апарат довів свою неефективність в частині контролю при торгівлі підакцизною групою товарів. На сьогоднішній день, за останньою статистичною інформацію, більше 5% зазначених товарів знаходиться в тіні, при реалізації з фіскальним касовим апаратом", - аргументував Доротич.

Він також спростував міф про те, що фіскальна політика має на меті захистити права споживачів.

"Фіскальна політика ні в якій мірі не відноситься до захисту прав споживачів. Так, у ст. 1 п. 7 Закону України "Про Захист прав споживачів" чітко визначено, що будь-який документ, яким зафіксовано правочин, являється розрахунковим документом для захисту прав споживачів", - пояснив Доротич.

Фахівець додав, що ФОПи не проти встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Але не фіскалізованих. В передових країнах світу взагалі немає зобов'язання використовувати фіскальний касовий апарат для будь-якого бізнесу", - підкреслив він.

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Думку Доротича розділяє український підприємець Мирон Мельничук. Він певен, що обтяжувати малий бізнес додатковими регуляціями не варто.

"Зараз час максимально не підходящий для введення будь-яких додаткових регуляцій. А введення РРО – це додаткова регуляція для бізнесу. Ми бачимо, що робиться у світі, бачимо ситуацію із пандемію і весь світ допомагає бізнесу. А українська влада вводить додатковий тягар для мікробізнесу", - каже він.

У свою чергу ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна нагадала, що в Україні зареєстровано 1,5 млн ФОПів. Усі вони працюють легально, наповнюючи місцеві бюджети.

"Всі вони сплачують у спрощеній системі оподаткування єдиний податок. І цей єдиний податок, як стверджують місцеві влади, складає від 20 до 30% доходів місцевих бюджетів. Це люди які утримують і розвивають, в першу чергу, місцеві бюджети", - каже Ляпіна.

На її переконання, від фіскалізації мікробізнесу не виграє ані підприємець, ані держава.

Підсумовуючи захід, Верещук пообіцяла, що у Верховній Раді знайдуть конструктивне рішення в частині піднятих ФОПами питань.

"Нам треба зараз знайти вихід із ситуації. Я розумію біль ФОПів, я її відчуваю. І РРО, на моє переконання, не вирішить проблему величезної тінізації, контрабанди. І це не треба вирішувати шляхом законодавчих спроб ущільнити ФОПів. Ця дискусія була необхідна нам, депутатам, які будуть приймати подальші рішення. Відтермінування (введення касових апаратів, - ред.) – добре, внесення змін до законів – добре, але давайте не загострювати ситуацію і так в складних умовах коронакризи. Ми обіцяємо, що ми будемо працювати над наболілими питаннями", - наголосила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.