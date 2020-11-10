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Кассовые аппараты для ФЛП: депутаты и бизнес вышли на диалог

Кассовые аппараты для ФЛП: депутаты и бизнес вышли на диалог

Киев  •  УНН

 • 14439 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики состоялся круглый стол о целесообразности введения кассовых аппаратов для микробизнеса, передает УНН.

Участие в мероприятии приняли глава профильного комитета Данил Гетманцев, специалисты по вопросам налогов, экономики, представители крупного и малого бизнеса, микропредприниматели. Модератором мероприятия была народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, при содействии которой и было проведено обсуждение.

Проблему ФЛП подробно обозначил глава Союза защиты предпринимательства и один из лидеров движения "SaveФОП" Сергей Доротич. Он убежден, что внедренная фискализация для микропредпринимателей 2, 3 и 4 группы является давлением на легальный бизнес.

"Фискальный кассовый аппарат не имеет никакого отношения к борьбе с тенью. Это давление на легальный бизнес, в результате которого легальные игроки становятся не конкурентными на уровне с нелегальным бизнесом, которого сегодня в Украине более 40%. Фискальный кассовый аппарат доказал свою неэффективность в части контроля при торговле подакцизной группой товаров. На сегодняшний день, по крайней статистической информации, более 5% указанных товаров находится в тени, при реализации с фискальным кассовым аппаратом", - аргументировал Доротич.

Он также опроверг миф о том, что фискальная политика имеет цель защитить права потребителей.

"Фискальная политика ни в коей мере не относится к защите прав потребителей. Так, в ст. 1 п. 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" четко определено, что любой документ, которым зафиксирована сделка, является расчетным документом для защиты прав потребителей", - пояснил Доротич.

Специалист добавил, что ФЛП не прочь установления регистраторов расчетных операций (РРО).

"Но фискализированный. В передовых странах мира вообще нет обязательства использовать фискальный кассовый аппарат для любого бизнеса", - подчеркнул он.

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Мнение Доротича разделяет украинский предприниматель Мирон Мельничук. Он уверен, что обременять малый бизнес дополнительными регуляциями не стоит.

"Сейчас время очень не подходящее для введения каких-либо дополнительных регуляций. А введение РРО - это дополнительная регуляция для бизнеса. Мы видим, что делается в мире, видим ситуацию с пандемией и весь мир помогает бизнесу. А украинская власть вводит дополнительное бремя для микробизнеса", - говорит он.

В свою очередь экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина напомнила, что в Украине зарегистрировано 1,5 млн ФЛП. Все они работают легально, наполняя местные бюджеты.

"Все они платят в упрощенной системе налогообложения единый налог. И этот единый налог, как утверждают местные власти, составляет от 20 до 30% доходов местных бюджетов. Это люди, которые удерживают и развивают, в первую очередь, местные бюджеты", - говорит Ляпина.

По ее убеждению, от фискализации микробизнеса не выиграет ни предприниматель, ни государство.

Подытоживая мероприятие, Верещук пообещала, что в Верховной Раде найдут конструктивное решение в части поднятых ФЛП вопросов.

"Нам нужно сейчас найти выход из ситуации. Я понимаю боль ФЛП, я ее чувствую. И РРО, по моему убеждению, не решит проблему огромной тенизации, контрабанды. И это не надо решать путем законодательных попыток уплотнить ФЛП. Эта дискуссия была необходима нам, депутатам, которые будут принимать дальнейшие решения. Отсрочка (введения кассовых аппаратов, - ред.) - хорошо, внесение изменений в законы - хорошо, но давайте не обострять ситуацию и так в сложных условиях коронакризиса. Мы обещаем, что мы будем работать над наболевшими вопросами", - подчеркнула она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

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