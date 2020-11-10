Бізнес анонсував акцію протесту у столиці завтра

"Питання вибіркового обмеження діяльності мікробінесу зависло в повітрі. За різного роду інформацією, це питання буде завтра розглядатися в КМУ. Тому у нас анонсовано на завтра мітинг", - розповів Доротич.

Він додав, що охочі взяти участь в акції збираються о 10 годині 30 хвилин біля стадіону імені Лобановського. Сама акція протесту розпочнеться об 11 годині.

"Ми не контрабандисти, не шулери і не жулики. І на всі протести виходять тільки легальні підприємці, які щодня платять податки", - вказав Доротич.

Учасники акції вимагатимуть від влади прийняття законопроектів №3853-1, №3853-2 та №3993. Підприємці виступають категорично проти обмеження діяльності мікробізнесу в Україні та додаткового адміністрування ФОПів.

"Ми виходимо з чіткою позицією, аргументованою міжнародним досвідом, що весь мікробізнес, не залежно від того, що ви продаєте – шкарпетки, фен, плойку чи якийсь масажер - повинен вести свій бізнес легко і просто, без фіскального касового апарату чи в будь-який спосіб фіксувати свою товарну операцію. Позиція однозначна – спрощена система, без будь якого додаткового адміністрування чи обмежень ", - пояснив Доротич.

Сьогодні бізнес планує зустрітися із нардепом від “СН” Іриною Верещук. Вона одна з тих, хто підтримує діалог з підприємцями і погоджується з їх вимогами. На переконання Верещук, не з малого бізнесу треба наводити порядок у державі.

"Моя теза дуже проста: я не є фахівцем, але я тверезо мислю і дивлюсь очима реаліста – де я живу, з ким я живу, і як я маю себе поводити у тому суспільстві, де ми проживаємо. Як ми можемо пояснити ФОПам на сьогодні, що правила дійсно одні для всіх? І для великого бізнесу, і для малого, коли вони бачать, наприклад, контрабанду на митниці. Коли вони самі змушені користатися контрабандним товаром, бо без нього вони не виживуть. То давайте припинимо контрабанду? Давайте не починати з ФОПів", - вказувала Верещук.

За її словами, питання відтермінування касових апаратів для ФОПів не вирішує питання по суті.

“Законопроект про касові апарати не вирішує питання по суті. Бо відтермінування — це відкладення проблеми на потім. Зараз у ВР борються дві парадигми: на одній стоїть пан Гетманцев (Данил Гетманцев, нардеп, — ред.), який каже, що треба фіскалізувати все, і що це призведе до детінізації і до збільшення доходів до бюджету. Є інша парадигма, і я стою на ній. Коли я говорю з ФОПами, вони кажуть, що їм фіскалізація не потрібна. Вони приводять приклад США, де не фіскалізуються, а контролюються видатки. І тільки коли видатки перевищують доходи, які не є задекларовані, тоді включається державна машина і починаються перевірки”, — аргументувала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.