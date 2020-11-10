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Бизнес анонсировал акцию протеста в столице завтра

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября, у Кабмина украинские предприниматели проведут акцию протеста с требованием отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом в своем Facebook рассказал глава Союза защиты предпринимательства и один из лидеров движения "SaveФОП" Сергей Доротич, передает УНН.

"Вопрос выборочного ограничения деятельности микробинеса повис в воздухе. По разного рода информации, этот вопрос будет завтра рассматриваться в КМУ. Поэтому у нас анонсирован на завтра митинг", - рассказал Доротич.

Он добавил, что желающие принять участие в акции собираются в 10 часов 30 минут возле стадиона имени Лобановского. Сама акция протеста начнется в 11:00.

"Мы не контрабандисты, не шулеры и не жулики. На все протесты выходят только легальные предприниматели, которые ежедневно платят налоги", - отметил Доротич.

Участники акции будут требовать от власти принятия законопроектов №3853-1, №3853-2 и №3993. Предприниматели выступают категорически против ограничения деятельности микробизнеса в Украине и дополнительного администрирования ФЛП.

"Мы выходим с четкой позицией, аргументированной международным опытом, что весь микробизнес, независимо от того, что вы продаете - носки, фен, плойку или какой-то массажер - должен вести свой бизнес легко и просто, без фискального кассового аппарата или любым способом фиксировать свою товарную операцию. Позиция однозначна - упрощенная система, без любого дополнительного администрирования или ограничений", - пояснил Доротич.

Сегодня бизнес планирует встретиться с нардепом от "СН" Ириной Верещук. Она одна из тех, кто поддерживает диалог с предпринимателями и соглашается с их требованиями. По убеждению Верещук, не с малого бизнеса надо наводить порядок в государстве.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я должна себя вести в том обществе, где мы проживаем. Как мы можем объяснить ФЛП сегодня , что правила действительно одни для всех? И для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - указывала Верещук.

По ее словам, вопрос отсрочки кассовых аппаратов для ФЛП не решает вопроса по существу.

"Законопроект о кассовых аппаратах не решает вопроса по существу. Потому отсрочка - это отложения проблемы на потом. Сейчас в ВР борются две парадигмы: на одной стоит господин Гетманцев (Данил Гетманцев, нардеп, - ред.), который говорит, что надо фискализировать все, и это приведет к детенизации и к увеличению доходов в бюджет. Есть другая парадигма, и я стою на ней. Когда я говорю с ФЛП, они говорят, что им фискализация не нужна. Они приводят пример США, где не фискализируются, а контролируются расходы. И только когда расходы превышают доходы, которые не являются задекларированными, тогда включается государственная машина и начинаются проверки", - аргументировала она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

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