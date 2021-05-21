Верещук назвала вопросы, которые нельзя выносить на референдум
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы изменения Конституции и административно-территориального устройства Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.
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“Изменения Конституции, административно-территориального устройства — этого нельзя обсуждать на референдуме”, — сказала она.
Украинцы хотят мира, реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма, продолжила нардеп.
“Мы все знаем, и в том никого не надо убеждать, где ключи от мира. Они в Кремле, у Путина и он влияет на ситуацию. В частности, на боевиков, вооружая и оснащая свою армию, которая воюет на нашей территории. А по нам — то все очевидно: мы хотим деоккупации, мы хотим реинтеграции”, — добавила нардеп.
Детали
Отдельно Верещук дала оценку вчерашней пресс-конференции президента Владимира Зеленского.
“Президент достаточно легко общался. Достаточно свободно позволял себе, даже несмотря на статус, оставаться человеком, который имеет право на собственное мнение. Так определенные речевые клише, которые переходят от президента к президенту, были. Но несмотря на все президент остается самобытной личностью”, — подчеркнула нардеп.
Ранее
Верещук указала уважения Зеленского к выбору украинцев.