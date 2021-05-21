Верещук назвала питання, які не можна виносити на референдум

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“Зміни Конституції, адміністративно-територіального устрою — цього не можна обговорювати на референдумі”, — сказала вона.

Українці прагнуть миру, реінтеграції Донбасу та деокупації Криму, продовжила нардеп.

“Ми всі знаємо, і у тому нікого не треба переконувати, де ключі від миру. Вони в Кремлі, у Путіна і він впливає на ситуацію. Зокрема на бойовиків, озброюючи і оснащуючи свою армію, яка воює на нашій території. А щодо нас — то тут все очевидно: ми хочемо деокупації, ми хочемо реінтеграції”, — додала нардеп.

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Окремо Верещук дала оцінку вчорашній прес-конференції президента Володимира Зеленського.

“Президент достатньо легко спілкувався. Достатньо вільно дозволяв собі, навіть попри статус, залишатися людиною, яка має право на власну думку. Так певні мовні кліше, які переходять від президента до президента, були. Але попри все президент залишається самобутньою особистістю”, — підкреслила нардеп.

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Верещук вказала на повагу Зеленського до вибору українців.