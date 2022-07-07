Верещук: пытаемся к началу зимы помочь украинцам, потерявшим свое жилье из-за войны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что к началу зимы Украина пытается сделать все, чтобы наибольшее количество украинцев, потерявших дома из-за российской агрессии, были обеспечены жильем. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
Детали
В интервью корейскому изданию Hankookilbo Верещук отметила, что украинское правительство сейчас активно работает над решением проблемы жилья для украинцев, которые из-за войны остались без крыши над головой.
Как отмечается, "эта масштабная проблема – новая для украинской власти, впрочем, уже есть понимание, как действовать. В частности, с привлечением иностранных технологий и практик".
Как пишет пресс-служба, Верещук рассказала, что Украина готова обратиться за помощью к Корее, ведь корейские технологии в строительстве модульного жилья – одни из лучших в мире.
"Сделаем все, чтобы к началу зимы наибольшее количество украинцев, лишившихся дома из-за войны, были обеспечены жильем!" – заверила чиновник.
Напомним
Верещук заявила, что правительство работает над решением проблем переселенцев. Кабмин принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.