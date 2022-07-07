Верещук: намагаємось до початку зими допомогти українцям, що втратили своє житло через війну

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В інтерв’ю корейському виданню Hankookilbo Верещук зазначила, що український Уряд зараз активно працює над вирішенням проблеми житла для українців, які через війну залишилися без даху над головою.

Як наголошується, "ця масштабна проблема – нова для української влади, втім, вже є розуміння, як діяти. Зокрема, з залученням іноземних технологій та практик".

Як пише пресслужба, Верещук розповіла, що Україна готова звернутися по допомогу до Кореї, адже корейські технології у будівництві модульного житла – одні з найкращих у світі.

"Зробимо все, щоб до початку зими якнайбільша кількість українців, що втратили домівки через війну, була забезпечена житлом!" - запевнила посадовиця.

Нагадаємо

Верещук заявила, що уряд працює над вирішенням проблем переселенців. Кабмін ухвалив постанову, що спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.