Верещук: намагаємось до початку зими допомогти українцям, що втратили своє житло через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що до початку зими Україна намагається зробити все, щоб якнайбільша кількість українців, які втратили помешкання через російську агресію, були забезпечені житлом. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
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В інтерв’ю корейському виданню Hankookilbo Верещук зазначила, що український Уряд зараз активно працює над вирішенням проблеми житла для українців, які через війну залишилися без даху над головою.
Як наголошується, "ця масштабна проблема – нова для української влади, втім, вже є розуміння, як діяти. Зокрема, з залученням іноземних технологій та практик".
Як пише пресслужба, Верещук розповіла, що Україна готова звернутися по допомогу до Кореї, адже корейські технології у будівництві модульного житла – одні з найкращих у світі.
"Зробимо все, щоб до початку зими якнайбільша кількість українців, що втратили домівки через війну, була забезпечена житлом!" - запевнила посадовиця.
Нагадаємо
Верещук заявила, що уряд працює над вирішенням проблем переселенців. Кабмін ухвалив постанову, що спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.