Верещук: должны "стиснуть зубы", но найти средства на медицину

"Я всегда говорила, что мы должны стиснуть зубы, но найти 5% на медицину. И мы голосовали за это в первом чтении.

Мы нашли средства на дороги - это очень хорошо, нам надо дороги, но кто будет по ним ездить? Вы же видите что происходит: открыли границы для медиков, для рабочих рук из Украины, и кто тогда останется, чтобы ездить по этим дорогам? Где мы возьмем налоги, чтобы наполнить казну, например, для пенсий, для соцвыплат? Поэтому, дороги - это хорошо, но надо искать приоритет", - сказала Верещук.

Также нардеп разочарована недофинансированием педагогов.

"Учителя - это бюджетная сфера и они не могут зарабатывать себе на жизнь работая, например, ФОПами. Мы обещали, Конституцией гарантировали им их права, а сейчас я должна им сказать: давайте построим дороги, а зарплаты тогда вам выплатим? Люди очень разочарованы и агрессивно реагируют на такие программы и проекты. Нам надо найти в себе силы и ту социальную составляющую, которая даст людям выжить за те деньги, которые есть. А их и так не хватает", - говорит нардеп.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала пересмотреть проект бюджета на 2021 год, отметив, что в случае принятия его без изменений медики останутся с зарплатой, которую можно сравнить с выплатами по безработице.