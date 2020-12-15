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Верещук: маємо "зціпити зуби", але знайти кошти на медицину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У бюджет на 2021 рік депутати мають закласти на медицину щонайменше 5% від ВВП. Про це сьогодні журналістам заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук: маємо "зціпити зуби", але знайти кошти на медицину

"Я завжди казала, що ми маємо зціпити зуби, але знайти 5% на медицину. І ми голосували за це у першому читанні.
Ми знайшли кошти на дороги – це дуже добре, нам треба дороги, але хто буде по ним їздити? Ви ж бачите що відбувається: відкрили кордони для медиків, для робочих рук з України, і хто тоді залишиться, аби їздити по цим дорогам? Де ми візьмемо податки, щоб наповнити скарбницю, наприклад, для пенсій, для соцвиплат? Тому, дороги - це добре, але треба шукати пріоритет", - сказала Верещук.

Також нардеп розчарована недофінансуванням освітян.

"Вчителі - це бюджетна сфера і вони не можуть заробляти собі на життя працюючи, наприклад, ФОПами. Ми обіцяли, Конституцією гарантували їм їхні права, а зараз я маю їм сказати: давайте побудуємо дороги, а зарплати тоді вам виплатимо? Люди дуже розчаровані і агресивно реагують на такі програми і проекти. Нам треба знайти в собі сили і ту соціальну складову, яка дасть людям вижити за ті гроші, які є. А їх і так не вистачає", - каже нардеп.

Раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська закликала переглянути проект бюджету на 2021 рік, зауваживши, що в разі прийняття його без змін медики залишаться з зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю

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