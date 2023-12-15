Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи ЕС Украине на 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, пишет УНН.

Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр MFF (многолетний бюджет ЕС - ред.). Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Евросовете после соответствующей подготовки - написал Орбан в соцсети X.

Как сообщает Reuters, лидеры ЕС завершили переговоры по финансовому пакету, для которого требуется единогласие 27 лидеров ЕС, рано утром в пятницу и заявили, что попытаются снова в январе, выразив некоторый оптимизм, что тогда соглашение может быть заключено.

Орбан, как указано, утверждал, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока. Другие лидеры заверили Киев, что направят помощь Украине вне бюджета ЕС, если Будапешт продолжит блокировать.

Напомним

14 декабря Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.