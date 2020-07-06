Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза: о чем говорили

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В понедельником, 6 июля 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, передает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

Отмечается, что во время собрания Венедиктова проинформировала иностранных партнеров о ходе реформы прокуратуры, в частности о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства.

"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов извне системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права - новую кровь, которая даст импульс к развитию нашего учреждения. В то же время сейчас у нас ежедневно происходят собеседования прокуроров региональных прокуратур. Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших. И мы очень благодарны нашим партнерам за поддержку и помощь на пути к реформированию органов прокуратуры", - заявила генпрокурор.

Указывается, что дипломаты поздравили продолжения реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать ОГПУ на пути трансформации.

"Также послы поинтересовались как проходит конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полномочия которого истекают в этом году. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП. Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в начале июня Венедиктова встретилась с послами стран Балтии и североевропейских стран.

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