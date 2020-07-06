Венедіктова зустрілась із послами країн G7 та Євросоюзу: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У понеділок, 6 липня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з послами країн "Великої Сімки" та Європейського Союзу, передає пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
Зазначається, що під час зібрання Венедіктова поінформувала іноземних партнерів про хід реформи прокуратури, зокрема про перебіг атестації прокурорів та оновлення кадрового потенціалу відомства.
"Наразі ми працевлаштовуємо до Офісу Генпрокурора кандидатів з-поза системи, що вирішили стати прокурорами і пройшли всі етапи добору, теоретичну та практичну підготовку. Разом із тим триває прийом документів для нового добору. Ми очікуємо в наших рядах професіоналів в галузі права – нову кров, яка дасть імпульс розвитку нашої інституції. Водночас зараз у нас щодня відбуваються співбесіди прокурорів регіональних прокуратур. Ми продовжуємо оновлюватись і очищуватись, щоб на сторожі закону стояли кращі з кращих. І ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку та допомогу на шляху реформування органів прокуратури", - заявила генпрокурор.
Вказується, що дипломати привітали продовження реформ та висловили готовність і надалі підтримувати ОГПУ на шляху трансформації.
"Також посли поцікавилися як відбуватиметься конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повноваження якого закінчуються цьогоріч. Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що наразі триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП. Рада прокурорів вже обрала своїх чотирьох представників. Визначився із сімома представниками від парламенту і профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер цей склад мають затвердити голосуванням депутати", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, на початку червня Венедіктова зустрілася з послами країн Балтії та північноєвропейських країн.