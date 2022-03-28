Венедиктова призвала Раду вернуть военную прокуратуру

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"Мы сейчас говорим о военных преступлениях, в большей части. Прокуроры у нас - гражданская служба. Мы пытаемся, и я сейчас, пользуясь случаем, чтобы парламент на время войны вернул военную прокуратуру. Нас не допускают на линию огня. Нам надо собирать быстро доказательства, но гражданских, вы понимаете, не будут допускать", - сказала генпрокурор.

Детали

Венедиктова напомнила, что по закону, военную прокуратуру ликвидировали, поэтому "мы сейчас работаем в таких условиях, в которых работаем".

"Мы пытаемся, стучимся в парламент. У нас есть ребята, которые готовы, рискуя своей жизнью, собирать улики быстро. Дайте нам военную прокуратуру", - добавила она.

Напомним

Венедиктова сообщила, что уголовного дела в отношении президента россии владимира путина не стоит ожидать, пока он находится на своем посту.