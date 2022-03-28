Венедіктова закликала Раду повернути військову прокуратуру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Генпрокурор України Ірина Венедіктова закликала парламент повернути військову прокуратуру на час війни. Про це вона сказала на брифінгу у понеділок, пише УНН.
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"Ми зараз говоримо про воєнні злочини, в більшій частині. Прокурори у нас – цивільна служба. Ми намагаємось, і я зараз, користуючись нагодою, щоб парламент на час війни повернути військову прокуратуру. Нас не допускають на лінію вогню. Нам треба збирати швидко докази, але цивільних, ви розумієте, не будуть допускати", - сказала генпрокурор.
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Венедіктова нагадала, що за законом, військову прокуратуру ліквідували, тому "ми зараз працюємо у таких умовах, в яких працюємо".
"Ми намагаємось, стукаємось у парламент. У нас є хлопці, які готові, ризикуючи своїм життям, збирати докази швидко. Дайте нам військову прокуратуру", - додала вона.
Нагадаємо
Венедіктова повідомила, що кримінальної справи щодо президента росії володимира путіна не варто очікувати, доки він перебуває на своїй посаді.