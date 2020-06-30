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Венедиктова прокомментировала заявление о фальсификации постановления о подозрении Порошенко

Венедиктова прокомментировала заявление о фальсификации постановления о подозрении Порошенко

Киев  •  УНН

 • 20653 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Ошибки в постановлении о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко нет. Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретныму эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"10 июня было сообщено о подозрении пятому Президенту Украины способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в мае 2019 года внесены сведения в ЕРДР по телефону с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении по назначению членов Высшего совета правосудия, а в ноябре 2019 года в ЕРДР внесены сведения по телефону с последними цифрами 1732 - о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки.

"При каденции бывшего Генпрокурора, 3 марта 2020 годп уголовные производства 753 (при назначении членов ВСП) и 1732 (относительно назначения Первого заместителя СВР) объединены в одно производство, которому ЕРДРом автоматически присвоен первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался прежним - 753", - пояснила Венедиктова.

Также Венедиктова прокомментировала заявление о так называемой фальсификации постановления.

"Разъясняю, что 10 июня 2020 года мною было подписано:
1. Сообщение о подозрении.
2. Постановление, которым поручено сообщить о подозрении.
3. Доверенность сообщить о подозрении ", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, в сообщении о подозрении есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указано, кроме перечисленных статей, также и статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указанные ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

"Ошибки нет! Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении", - отметила Венедиктова.

Напомним, адвокат Порошенко заявил, что Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении Порошенко подозрения.

Как сообщалось, Генпрокурор разъяснила суть подозрения Порошенко относительно Семочко на примере работы парламента.

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