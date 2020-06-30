Венедиктова прокомментировала заявление о фальсификации постановления о подозрении Порошенко

КИЕВ. 30 июня. УНН. Ошибки в постановлении о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко нет. Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретныму эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.