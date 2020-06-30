Венедіктова прокоментувала заяву про фальсифікацію постанови про підозру Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Помилки у постанові про вручення підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку немає. Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру. Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"10 червня було повідомлено про підозру п’ятому Президенту України у спосіб, передбачений КПК України та уповноваженим на це прокурором. Вчора, вкотре інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються у суспільстві", - сказала Венедіктова.
За її словами, у травні 2019 року внесено відомості до ЄРДР за номером з останніми цифрами 753, про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя, а у листопаді 2019 року до ЄРДР внесено відомості, за номером з останніми цифрами 1732 - щодо незаконного призначення Першого заступника Служби зовнішньої розвідки.
"За каденції колишнього Генпрокурора, 3 березня 2020 року кримінальні провадження 753 (щодо призначення членів ВРП) та 1732 (щодо призначення Першого заступника СЗР) об’єднано в одне провадження, якому ЄРДРом автоматично присвоєно первинний номер з останніми цифрами 753. В ході розслідування епізод стосовно Вищої ради правосуддя слідчим було закрито, а номер залишився незмінним – 753", - пояснила Венедіктова.
Також Венедіктова прокоментувала заяву щодо так званої фальсифікації постанови.
"Роз’яснюю, що 10 червня 2020 року мною було підписано:
1. Повідомлення про підозру.
2. Постанову, якою доручено повідомити про підозру.
3. Доручення повідомити про підозру", - розповіла Венедіктова.
За її словами, в повідомленні про підозру є посилання на ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. В постанові, якою доручено повідомити про підозру, зазначено, окрім перелічених статей, також і статті 109, 367 та 382 КК України. В дорученні зазначені ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 КК України.
"Помилки немає! Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру", - наголосила Венедіктова.
Нагадаємо, адвокат Порошенка заявив, що Венедіктова сфальсифікувала постанову про вручення Порошенку підозри.
Як повідомлялося, Генпрокурор роз’яснила суть підозри Порошенку щодо Семочка на прикладі роботи парламенту.