Венедіктова прокоментувала заяву про фальсифікацію постанови про підозру Порошенку

КИЇВ. 30 червня. УНН. Помилки у постанові про вручення підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку немає. Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру. Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГПУ.