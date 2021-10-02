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Венедиктова о покушении на Шефира: следствие рассматривает более десятка версий

Киев  •  УНН

 • 24369 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Следствие по делу о покушении на помощника президента Сергея Шефира рассматривает более десятка версий. Об этом во время брифинга журналистам сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует УНН.

Цитата

"Относительно версий, они были озвучены сразу же. Я когда давала первые комментарии, я говорила, что есть две основные версии, но мы не исключаем и отрабатываем другие. У нас есть более десятка версий с которыми мы работаем и не исключаем их", - заявила Венедиктова.

Детали

В частности, Генпрокурор отметила, то, что это была не постановка, было понятно еще в день нападения.

"Когда я это все увидела - у меня не было никакого сомнения, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, у меня была стрельба почти каждый день. И ... я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах. И когда ты видишь кучность пуль, и понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость - это все Клименко сообщил мне за первые несколько минут, то, что это не постановка стало понятно еще 22 сентября", - отметила Венедиктова.

Что было раньше

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

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