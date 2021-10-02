Венедіктова про замах на Шефіра: слідство розглядає більше десятка версій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Слідство у справі замаху на помічника президента Сергія Шефіра розглядає більше десятка версій. Про це під час брифінгу журналістам повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує УНН.
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“Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Я коли давала перші коментарі, я говорила, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і відпрацьовуємо інші. У нас є більше десятка версій з якими ми працюємо і не відкидаємо їх”, — заявила Венедіктова.
Деталі
Зокрема, Генпрокурор відзначила, те, що це була не постанова було зрозуміло ще у день нападу.
“Коли я це все побачила — у мене не було жодного сумніву, що це не постановка. Я закінчувала університет внутрішніх справ, у мене була тактико-спеціальна підготовка, у мене була стрільба майже кожного дня. І ... я розуміюсь на оперативно-криміналістичних експертизах. І коли ти бачиш кучність куль, і розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі коли змінювалась швидкість — це все Клименко повідомив мені за перші декілька хвилин, то те, що це не постанова стало зрозуміло ще 22 вересня” — відзначила Венедіктова.
Що було раніше
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.
У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.