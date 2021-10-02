Венедіктова про замах на Шефіра: слідство розглядає більше десятка версій

Цитата

“Щодо версій, вони були озвучені відразу ж. Я коли давала перші коментарі, я говорила, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і відпрацьовуємо інші. У нас є більше десятка версій з якими ми працюємо і не відкидаємо їх”, — заявила Венедіктова.

Деталі

Зокрема, Генпрокурор відзначила, те, що це була не постанова було зрозуміло ще у день нападу.

“Коли я це все побачила — у мене не було жодного сумніву, що це не постановка. Я закінчувала університет внутрішніх справ, у мене була тактико-спеціальна підготовка, у мене була стрільба майже кожного дня. І ... я розуміюсь на оперативно-криміналістичних експертизах. І коли ти бачиш кучність куль, і розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі коли змінювалась швидкість — це все Клименко повідомив мені за перші декілька хвилин, то те, що це не постанова стало зрозуміло ще 22 вересня” — відзначила Венедіктова.

Що було раніше

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.

У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.