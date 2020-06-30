Венедиктова объяснила, почему сегодня не состоялся допрос Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня допрос пятого Президента Украины, народного депутата Петра Порошенко не состоялся, в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.
"Относительно сегодняшнего допроса подозреваемого, сообщаю - сегодня он не состоялся, в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит в этом препятствий", - сообщила Ирина Венедиктова.
Относительно избрания меры пресечения, то, по словам Генпрокурора, судебное заседание состоится завтра.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не прибудет на допрос в Государственный бюро расследований 30 июня.
Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).
Как ранее сообщал УНН, три производства против Порошенко уже закрыли.