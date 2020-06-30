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Порошенко не прибуде на допит до ДБР - адвокат

Київ • УНН

 • 51321 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. П’ятий Президент України, народний депутат від “Європейської солідарності” Петро Порошенко не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає УНН.

“Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня 2020 року. П’ятий Президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики“, оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде. Допит відбудеться 1 липня 2020 року”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит як підозрюваного п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на 30 червня у справі за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП). 

Як раніше повідомлялося в УНН, три провадження проти Порошенка вже закрили

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