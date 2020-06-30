Порошенко не прибуде на допит до ДБР - адвокат

“Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня 2020 року. П’ятий Президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики“, оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде. Допит відбудеться 1 липня 2020 року”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит як підозрюваного п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на 30 червня у справі за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Як раніше повідомлялося в УНН, три провадження проти Порошенка вже закрили.