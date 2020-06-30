Венедіктова пояснила, чому сьогодні не відбувся допит Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні допит п’ятого Президента України, народного депутата Петра Порошенка не відбувся, у зв’язку із заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
"Щодо сьогоднішнього допиту підозрюваного, повідомляю - сьогодні він не відбувся, у зв’язку із заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Сторона захисту просить поєднати допит та обрання запобіжного заходу в один день. Слідство не бачить в цьому перешкод", - повідомила Ірина Венедіктова.
Щодо обрання запобіжного заходу, то за словами Генпрокурора, судове засідання відбудеться завтра.
Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що п’ятий Президент України, народний депутат Петро Порошенко не прибуде на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит як підозрюваного п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка на 30 червня у справі за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВРП).
Як раніше повідомляв УНН, три провадження проти Порошенка вже закрили.