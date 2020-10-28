Венедиктова: мы готовим пакет законопроектов по повышению эффективности рассмотрения коррупционных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранительные органы работают над пакетом законопроектов по повышению эффективности судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. Есть наработки по изменениям в Уголовный процессуальный кодекс. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
“Мы сейчас готовим конкретный пакет законодательных изменений по повышению эффективности судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. Есть глобальные наработки и об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс. Для быстрой реализации неотвратимости наказания надо принимать серьезные комплексные государственные решения различными субъектами всех ветвей власти”, — отметила Венедиктова.
Она подчеркнула, что общество устало от бедности, болезней и чувства безысходности.
“Украинцы устали и хотят „крови“ топ-коррупционеров. Справедливо. Но, чтобы можно было наказывать быстро и жестко — тоже нужен закон. Правоохранители работают исключительно пределах сроков и полномочий, установил Уголовный процессуальный кодекс. Из-за несовершенства его норм выходят сухими из воды одиозные персоны. Залоги несоразмерны суммам нанесенного ущерба или неправомерной выгоды. Лазейки в КПК позволяют затягивать процессы до бесконечности”, — добавила она.
Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Баканов противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений.