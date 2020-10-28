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Венедіктова: ми готуємо пакет законопроектів щодо підвищення ефективності розгляду корупційних справ

Венедіктова: ми готуємо пакет законопроектів щодо підвищення ефективності розгляду корупційних справ

Київ • УНН

 • 12106 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронні органи працюють над пакетом законопроектів щодо підвищення ефективності судового розгляду у справах про корупційні злочини. Є напрацювання щодо змін до Кримінального процесуального кодексу. Про це написала у Facebook Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.

“Ми наразі готуємо конкретний пакет законодавчих змін щодо підвищення ефективності судового розгляду у справах про корупційні злочини. Є глобальні напрацювання і щодо змін до Кримінального процесуального кодексу. Для швидкої реалізації невідворотності покарання треба приймати серйозні комплексні державницькі рішення різними суб’єктами усіх гілок влади”, — зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що суспільство втомилось від бідності, хвороб і відчуття безвиході.

“Українці втомились і хочуть „крові“ топ-корупціонерів. Справедливо. Але, щоб можна було карати швидко і жорстко — теж потрібен закон. Правоохоронці працюють виключно межах строків і повноважень, які встановив Кримінальний процесуальний кодекс. Через недосконалість його норм виходять сухими з води найодіозніші персони. Застави неспіврозмірні сумам завданих збитків чи неправомірної вигоди. Лазівки в КПК дозволяють затягувати процеси до безкінечності”, — додала вона.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів.

Українські Національні Новини

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