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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Велопробег "МиКолесо" состоялся в Николаеве

Киев • УНН

 • 25453 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня днем ​​в Николаеве состоялся масштабный велопробег под названием "МиКолесо". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Велопробег "МиКолесо" состоялся в Николаеве

Около 500 участников разного возраста, от малышей до старших, стартовав с территории парка “Народный сад”, проехали 6 городских парков и финишировали в парке “Победы”. Общая длина велопробега составила 4 км.

С целью проведения велопробега было даже перекрыто движение автотранспорта по Ингульскому мосту, который является частью важной автомобильной дороги международного значения М-14 “Одесса — Мелитополь — Новоазовск”.

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“Указанная акция направлена, чтобы заинтересовать людей в передвижении на велотранспорте, показать, что езда на велосипеде — это полезно для здоровья и экологично”, — отметили организаторы велофесту.

На финише все велосипедисты и пешеходные члены групп поддержки смогли весело отдохнуть и посмотреть на выступления уличных музыкантов и диджея, присоединиться к арт-терапии, а также попробовать себя в слэклайне.

Также во время праздника состоялась ярмарка и выступление вело-фристайлеров, а маленькие посетители развлекались с цветными красками холли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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