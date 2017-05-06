Велопробіг "МиКолесо" відбувся в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні вдень в Миколаєві відбувся масштабний велопробіг під назвою “МиКолесо”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Близько 500 учасників різного віку, від малечі до найстарших, стартувавши з території парку “Народний сад”, проїхали 6 міськіх парків та фінішували у парку “Перемоги”. Загальна довжина велопробігу становила 4 км.
З метою проведення велопробігу було навіть перекрито рух автотранспорту Інгульським мостом, що є частиною важливої автомобільної дороги міжнародного значення М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець Р.Верін велосипедом подолав більше 14 тис. кілометрів із Одеси до Сингапура
“Зазначена акція спрямована, аби зацікавити людей у пересуванні велотранспортом, показати, що їзда велосипедом — це корисно для здоров’я та екологічно”, — зазначили організатори велофесту.
На фініші всі велосипедисти та пішохідні члени груп підтримки змогли весело відпочити та подивитися на виступи вуличних музикантів і діджея, приєднатися до арт-терапії, а також спробувати себе в слеклайні.
Також під час свята відбулася ярмарка та виступ вело-фрістайлерів, а найменші відвідувачі розважалися з кольоровими фарбами холі.