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Пасхальное перемирие: боевики нарушили режим тишины шесть раз

Пасхальное перемирие: боевики нарушили режим тишины шесть раз

Киев  •  УНН

 • 9258 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала пасхального перемирие, которое было объявлено в полночь 30 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Уже сегодня, 30 марта, с полуночи, по состоянию на 11:00, зафиксировано шесть нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины неуклонно придерживаются объявленного с полуночи 30 марта 2018 года режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на период пасхальных праздников.

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Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.

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