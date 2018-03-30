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Великоднє перемир'я: бойовики порушили режим тиші шість разів

Великоднє перемир'я: бойовики порушили режим тиші шість разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку великоднього перемир'я, яке було оголошено з опівночі 30 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Вже сьогодні, 30 березня, з опівночі, станом на 11 годину, зафіксовано шість порушень режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ”, — повідомив речник.

За його словами, підрозділи Збройних сил України неухильно дотримуються оголошеного з опівночі 30 березня 2018 року режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на період великодніх свят.

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Нагадаємо, чергове перемир'я вступило в силу на Донбасі 30 березня. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі.

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