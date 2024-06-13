На саммите G7 премьер-министр Великобритании объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов). для поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки основы для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции. Об этом информирует сайт британского правительства, передает УНН.

Детали

Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией. Например, критическая энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивной российской ракетно-бомбовой кампании в течение последних нескольких месяцев говорится в сообщении.

Приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами, чтобы согласовать способ использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины. В прошлом месяце премьер присутствовал на встрече министров финансов G7 и руководителей центральных банков, где G7 обсуждали потенциальные пути перевода чрезвычайных доходов, полученных от этих активов, в пользу Украины.

Лидеры Великобритании и G7 четко заявили, что Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит Украине. Мы изучим все законные пути, которыми обездвиженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины. Стоимость активов, которые находятся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины