Велика Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги
Київ • УНН
Великобританія планує надати Україні понад 300 мільйонів доларів допомоги на підтримку її нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на довгострокове економічне та соціальне відновлення і реконструкцію, про що заявив британський прем'єр-міністр на саміті «Великої сімки».
На саміті G7 прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів). для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції. Про це інформує сайт британського уряду, передає УНН.
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Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією. Наприклад, критична енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбової кампанії протягом останніх кількох місяців
Пріоритетом для прем’єр-міністра на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання знерухомлених російських активів для підтримки України. Минулого місяця прем'єр був присутній на зустрічі міністрів фінансів G7 та керівників центральних банків, де G7 обговорювали потенційні шляхи переведення надзвичайних прибутків, отриманих від цих активів, на користь України.
Лідери Великобританії та G7 чітко заявили, що Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Ми вивчимо всі законні шляхи, якими знерухомлені російські активи можуть бути використані для підтримки України. Вартість активів, які знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.
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