Крупные агрохолдинги или маленький фермер: эксперт объяснил, кого выгоднее поддерживать государству

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Украине выгоднее поддерживать маленького фермера и использовать бюджетные средства на это, несмотря на то, что крупные агрохолдинги могут принести инвестиции быстрее. Почему это именно так — в экспертном интервью о состоянии аграрной отрасли Украины УНН рассказал народный депутат VIII и IX созывов Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко.

Цитата

“Скажите, пожалуйста, крупные корпорации смогут создать (у нас сегодня 4 млн единоличных хозяйств) 4 млн рабочих мест? Одна корпорация обрабатывает более миллиона гектаров, десять-двадцать таких корпораций — вот вам 30 миллионов этих гектаров. А это почти вся пашня Украины. Они никогда не создадут много рабочих мест. Единоличные же хозяйства будут создавать семейные фермы. Миллион семейных ферм — и в каждом селе — где 200-300-800 человек, 30 человек занимались семейным фермерством. 30 умножьте на 20 гектаров — это 6 млн, а 30 умножьте на 100 гектаров — это 30 млн. А у нас всего 32 млн гектаров земли пашни!”, — пояснил Вадим Ивченко.

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Детали

Парламентарий уверен, что деятельность семейных фермеров является эффективным противодействием агрохолдингизации украинской “пашни” и имеет ряд преимуществ: от создания большого количества рабочих мест и развития сельских территорий до увеличения налоговых поступлений в бюджет.

“Если бы половина земли была у семейных фермеров, то у нас агрохолдингами в Украине и не пахло бы. Это было бы миллион рабочих мест. Речь только о семейном фермерстве, а если добавить сезонных рабочих — это колоссальное количество рабочих мест и налогов с доходов физических лиц”, — отметил нардеп.

По словам Ивченко, прогрессивный и единственно правильный подход в формировании аграрной политики Украины должен быть направлен именно на малого и среднего фермера.

“Весь мир делает ставку не на корпорации, как это было в Аргентине и в Бразилии, а на семейное фермерство и фермерские хозяйства малого и среднего типа. Так нужно строить и украинскую аграрную политику”, — резюмировал он.

Дополнение

Напомним, ранее Вадим Ивченко рассказал о настроении аграриев перед открытием рынка земли и о том, каким образом они готовятся к нововведениям.

“Осталось 4 месяца до открытия рынка земли, но до сих пор не приняты соответствующие законы. До сих пор не создан соответствующий фонд поддержки фермеров при покупке земли, до сих пор нет правил продажи земли, до сих пор нет вразумительного кредитования со стороны банков, что было обещано при открытии рынка земли. Это означает, что наших фермеров и аграриев просто обманули: пообещали им все, чтобы они были за открытие рынка земли, а на самом деле сегодня этот рынок будет работать исключительно для тех, кто сможет взять кредиты и кто имеет средства, или может взять дешевые средства за рубежом”, — рассказал Ивченко.

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