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"Большая семерка" ждет советов Киева относительно РФ - политолог

Киев • УНН

 • 17251 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Для Украины участие в заседании в рамках встречи глав МИД стран "Большой семерки" достаточно показательное и свидетельствует о том, что государство все еще находится в приоритете мирового сообщества. Об этом в комментарии корреспонденту УНН заявил политолог Вадим Карасев.

"Большая семерка" ждет советов Киева относительно РФ - политолог

"Само путешествие и встреча министра иностранных дел Украины в рамках заседания саммита G7 достаточно показательные. Даже если там не будет серьезных дипломатических прорывов, сам факт приглашения, встреч в таком формате свидетельствует о том, что Украина остается на радарах западной дипломатии, западной дипломатии по Украине и вообще ситуации вокруг Украины, связанной с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса. Говорить о том, что украинский вопрос в связи с событиями в Сирии, или делом об отравлении Скрипаля, отходит на второй или третий план - это, как минимум, преждевременно", - отметил эксперт.

По его мнению, Украина все еще остается топовой темой на дипломатической повестке дня западных партнеров.

В дипломатии важные вот такие знаки, обозначения, протокольные вещи, даже если сам контент, содержательность, не принимается во внимание, добавил политолог.

"Что касается содержательной части встречи, очевидно, что они будут говорить о вопросах по дальнейшему давлению на Российскую Федерацию и на ее дальнейшую экономическую изоляцию. И здесь консультации с украинским руководством внешнеполитического профиля важны для того, чтобы лучше понимать ситуацию, которая сложилась на Донбассе, в Крыму и с другими вопросами, важными для Украины и западных партнеров: с точки зрения стратегического и других измерений, связанных с нацбезопасностью Украины и ситуацией в международных отношениях. Как в регионе, так и на Европейском континенте в целом. И гуманитарная составляющая - это и вопрос освобождения украинских заложников, осужденных по политическим мотивам, хотя и не политическим статьям в РФ", - подчеркнул Карасев.

На вопрос, следует ли ожидать от России - бывшего члена "Большой (тогда еще) восьмерки" - ревностной реакции из-за чрезмерного внимания стран G7 к Украине, политолог посоветовал не спешить.

"Это все является преувеличением. Так, если опираться на такую ​​версию, во-первых, Путин уже давно - еще с начала 2010-х годов - махнул рукой на "Большую семерку". Он считает, что Запад потерял те возможности и то влияние периода "холодной войны" и после нее", - пояснил он.

По мнению Карасева, сегодня, для президента РФ Владимира Путина приоритетной является не "Большая семерка" а "Большая двадцатка".

"Никакой особой ревности от РФ, провокаций на Донбассе в связи с этим, или других проявлений по Украине, ждать не стоит. Тем более, что сегодня Россия, находясь под санкционным давлением Запада, действует и будет действовать крайне осторожно. Она не заинтересована в какой-то жесткой эскалации по Украине еще и потому, что она считает, что Украина входит в большой президентский электоральный цикл - президентские, парламентские выборы. Она ожидает, что на этих выборах победу или большую поддержку получат те политические силы, которые, с их точки зрения, будут более лояльными к России, чем сегодняшняя власть. Как говорится, чтобы не "спугнуть" этот процесс. Любой жесткий вариант политики России в отношении Украины может привести лишь к новому витку национальной мобилизации", - добавил политолог.

Напомним, сегодня в Торонто состоится спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал УНН, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.

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