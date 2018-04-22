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“Велика сімка” чекає на поради Києва щодо РФ - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Для України участь у засіданні в рамках зустрічі глав МЗС країн “Великої сімки” є достатньо показовою і свідчить про те, що держава все ще знаходиться в пріоритеті світової спільноти. Про це в коментарі кореспонденту УНН заявив політолог Вадим Карасьов.

“Велика сімка” чекає на поради Києва щодо РФ - політолог

“Сама подорож і зустріч міністра закордонних справ України в рамках засідання саміту G7 є достатньо показовою. Навіть якщо там не буде серйозних дипломатичних проривів, сам факт запрошення, зустрічей в такому форматі свідчить про те, що Україна залишається на радарах західної дипломатії, західної дипломатії щодо України і взагалі ситуації навколо України, пов’язаної з анексією Криму і окупацією Донбасу. Казати про те, що українське питання у зв’язку з подіями в Сирії, або справою про отруєння Скрипалів, відходить на другий чи третій план — це, як мінімум, передчасно”, — зазначив експерт.

На його думку, Україна все ще залишається топовою темою на дипломатичному порядку денному західних партнерів.

У дипломатії важливі ось такі знаки, означення, протокольні речі, навіть якщо сам контент, змістовність, не береться до уваги, додав політолог.

“Що стосується змістовної частини зустрічі, очевидно, що вони говоритимуть про питання щодо подальшого тиску на Російську Федерацію і на її подальшу економічну ізоляцію. І тут консультації з українським керівництвом зовнішньополітичного профілю важливе для того, щоб краще розуміти ситуацію, яка склалась на Донбасі, в Криму та з іншими питаннями, важливими для України та західних партнерів: з точки зору стратегічного та інших вимірів, пов’язаних з нацбезпекою України і ситуацією в міжнародних відносинах. Як в регіоні, так і на Європейському континенті в цілому. І гуманітарна складова — це і питання визволення українських заручників, засуджених за політичними мотивами, хоча і не політичними статтями в РФ”, — наголосив Карасьов.

На питання, чи слід очікувати від Росії - колишнього члена “Великої (тоді ще) вісімки” - ревносної реакції через надмірну увагу країн G7 до України, політолог порадив не поспішати.

“Це все є перебільшенням. Так, якщо спиратись на таку версію, по-перше, Путін вже давно — ще з початку 2010-х років — махнув рукою на „Велику сімку“. Він вважає, що Захід втратив ті можливості і той вплив періоду „Холодної війни“ і після неї”, — пояснив він.

На думку Карасьова, на сьогодні, для президента РФ Володимира Путіна пріоритетною є не “Велика сімка” а “Велика двадцятка”.

“Ніяких особливих ревнощів від РФ, провокацій на Донбасі у зв’язку з цим, або інших проявів щодо України, чекати не варто. Тим більше, що сьогодні Росія, знаходячись під санкційним тиском Заходу, діє і буде діяти вкрай обережно. Вона не зацікавлена в якихось жорстких ескалаціях щодо України ще й тому, що вона вважає, що Україна входить у великий президентський електоральний цикл — президентські, парламентські вибори. Вона очікує, що на цих виборах перемогу або більшу підтримку отримають ті політичні сили, які, з їхньої точки зору, будуть більш лояльними до Росії, ніж сьогоднішня влада. Як кажуть, щоб не „спугнуть“ цей процес. Будь-який жорсткий варіант політики Росії щодо України може призвести лише до нового витка національної мобілізації”, — додав політолог.

Нагадаємо, сьогодні у Торонто відбудеться спецзасідання щодо України у рамках G7.

Як повідомляв УНН, участь міністра закордонних справ України у заході має сприяти належному відображенню “українського питання” у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році.

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